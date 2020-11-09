القاهرة 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه اليوم مع رئيس المخابرات البريطانية ريتشارد مور، سُبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له، إن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء أهمية تكاتف الجميع للتصدي لخطر الإرهاب والتطرف، وأهمية استعادة وتقوية مؤسسات الدول التي تعاني من أزمات حالية بالمنطقة لتحقيق الأمن والاستقرار.وأشار راضي إلى أن رئيس المخابرات البريطانية شدد من جانبه على حرص بلاده على التنسيق المستمر مع مصر إزاء التحديات المختلفة، لاسيما في ضوء تطورات الأوضاع بمنطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الأفريقية.// انتهى //19:32ت م0239