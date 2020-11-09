أبها 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بالإمارة اليوم ، أبناء محمد بن محمد البشري -رحمه الله- .وأكد سموه أن ماقدمه البشري -رحمه الله- من عطاء وبذل للخير ودعم لكافة المبادارات التي تخدم المجتمع في المنطقة، محل اهتمام وتقدير من أبناء عسير.ووجه سمو الأمير تركي بن طلال أمانة منطقة عسير بإطلاق اسم محمد البشري على أحد الطرق بمدينة أبها، نظير ما قدمه عبر عقود من دعم للعمل الخيري وحلقات تحفيظ وتدريس القرآن الكريم إضافة إلى اهتمامه ببناء المساجد وعمارتها.// انتهى //19:35ت م0240