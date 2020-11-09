مكة المكرمة 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسأطلقت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية اليوم حملة إعلامية تحت شعار "مستعدون للتحول" , التي تأتي استكمالًا للحملة الأولى التي أطلقتها المؤسسة في موسم الحج لعام ١٤٤٠هـ، تحت شعار "نحو التحول" على حساباتها بوسائل التواصل الاجتماعي .وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة ورئيس لجنة التحول الدكتور محمد بياري أن الحملة مقسمة لثلاث مراحل , المرحلة الأولى تبسيط المفاهيم والإجابة عن الأسئلة الشائعة لخلق الوعي العام لدى العاملين والمساهمين، ثم يتم في المرحلة الثانية استعراض الخطوات التي اتخذتها المؤسسة بشكل فعلي في ملف التحول المؤسسي لنقل تجربتها وتكون أنموذجًا للتحول المؤسسي لمؤسسات الطوافة، فيما ستركز المرحلة الثالثة على الفوائد والنتائج من القرار والتي ستخرج بفرص استثمارية واعدة في هذا القطاع بالنسبة لشركات خدمة حجاج الخارج وللمجتمع ككل.من جانبه بين رئيس مجلس الإدارة المهندس عباس قطان أن مؤسسة مطوفي الدول العربية سباقة في ملف التحول وأنها تعمل على خدمة ضيوف الرحمن، واتخذت خطوات فعلية بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج .// انتهى //19:42ت م0241