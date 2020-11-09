الجزائر 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسسجلت الجزائر 642 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 62693 حالة.وكشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة وباء فيروس كورونا الدكتور جمال فورار اليوم، عن وفاة 14 شخصًا متأثرين بـ"كوفيد-19" خلال نفس الفترة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 2062 وفاة، مشيراً إلى تسجيل 288 حالة شفاء، ليبلغ عدد المتعافين 42325 حالة.// انتهى //19:44ت م0242