الرياض 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسوقعت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" على هامش فعاليات المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل" الذي أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقام على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، وتنظمه مؤسسة "موهبة" والأمانة السعودية لمجموعة العشرين.وتهدف الاتفاقية إلى دعم التعليم المتقدم في العلوم والتكنولوجيا في الدول الأقل حظاً، وتعزيز العمل بين موهبة واليونيسيف لتحقيق الخطة الإستراتيجية لليونيسف وأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالأطفال وأسرهم، في إطار دعم مؤسسة موهبة لبرامج المنظمة الدولية من أجل إحداث تغيير جوهري في حياة الأطفال في مجال تعلم العلوم والتكنولوجيا.وأوضح معالي الأمين العام لـ "موهبة" الدكتور سعود المتحمي أن المؤسسة تهدف إلى تنمية الموهبة والإبداع لدى الشباب في جميع أنحاء العالم وأن هذه الشراكة مع اليونيسيف ستعمل على تعزيز جودة التعلم مدى الحياة في العلوم والتكنولوجيا، وتبادل أفضل الممارسات وتعزيز التعاون والشراكات الدولية لتحقيق التعلم العالمي، وإنتاج قصص نجاح مشتركة للجيل القادم من القادة المبتكرين.وأكد ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" لدول الخليج الطيب آدم أن هذه الشراكة الجديدة مع موهبة تعزز الإبداع في العلوم والتكنولوجيا بين الشباب، وأن العالم اليوم يشهد زيادة في الحاجة إلى الابتكار والتكنولوجيا في ضوء التحديات العالمية الراهنة، مشيرا إلى أن هذه الشراكة مع موهبة ستقدم برامج لتنمية قدرات الشباب ليصبحوا أكثر إبداعًا، وتمكنهم من إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه مجتمعاتهم.ومن المقرر أن يستفيد آلاف الشباب في دول العالم مع الشراكة بين موهبة واليونيسيف، من خلال تدريب الخريجين وتنظيم الندوات المشتركة والمؤتمرات والمنتديات والمعارض في مجال الموهبة والإبداع والابتكار. // انتهى //19:49ت م0243