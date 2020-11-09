هلسنكي 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واساستقبل فخامة الرئيس ساولي نينيستو رئيس جمهورية فنلندا، بمقر الحكومة في العاصمة هلسنكي اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وذلك خلال زيارة معاليه الرسمية لجمهورية فنلندا.ونقل معاليه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ لفخامته وحكومة وشعب الجمهورية الفنلندية، والتمنيات بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار.‏‎وجرى خلال الاستقبال، استعراض آفاق التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:50ت م0245