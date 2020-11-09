هلسنكي 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس‏‎التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية لجمهورية فنلندا اليوم، معالي وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو.واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:52ت م0247