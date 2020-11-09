الرياض 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على (مقيمَين من الجنسية البنجلاديشية في العقد الرابع من العمر)، لتورطهما بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وذلك في أحد المتاجر بوسط مدينة الرياض، وضبط بحوزتهما (1827) شريحة لعددٍ من شركات الاتصالات بالمملكة، و(3) أجهزة قارئ للبصمات و(6) أجهزة جوال، ومجموعة من الأوراق لبصمات أشخاص مجهولين، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، لإحالتهما إلى النيابة العامة .// انتهى //20:26ت م0249