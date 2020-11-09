روما 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 9 نوفمبر 2020 م واسسجّلت إيطاليا 25271 إصابة و 356 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.وقالت وزارة الصحة الإيطالية في بيانها الإحصائي اليومي: إنه بعد الإعلان عن هذه النتائج ارتفع عدد الإصابات في الأراضي الإيطالية إلى 960373 إصابةً، في حين ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 41750 حالةً وذلك منذ بداية أزمة الجائحة في البلاد.// انتهى //21:51ت م0262