سياسي / وزير الدولة للشؤون الخارجية يشارك في منتدى هلسنكي للسياسات
الاثنين 1442/3/23 هـ الموافق 2020/11/09 م واس
هلسنكي 23 ربيع الأول 1442هـ الموافق 9 نوفمبر 2020م واس
شارك معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في منتدى هلسنكي الدولي للسياسات، الذي عقد في العاصمة الفنلندية هلسنكي اليوم.
واستعرض معاليه خلال المنتدى، الجهود التي تبذلها المملكة لخدمة الأمن والسلم الدوليين، من واقع جهودها في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتخفيف حدة النزاعات في المنطقة، كذلك تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد والجهود الدولية في احتواء تداعياته، وسبل تعزيز العلاقات بين دول منطقة الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي.
// انتهى //
22:04ت م
0269