هلسنكي 23 ربيع الأول 1442هـ الموافق 9 نوفمبر 2020م واس‏‎‏‎شارك معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في منتدى هلسنكي الدولي للسياسات، الذي عقد في العاصمة الفنلندية هلسنكي اليوم.‏‎واستعرض معاليه خلال المنتدى، الجهود التي تبذلها المملكة لخدمة الأمن والسلم الدوليين، من واقع جهودها في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتخفيف حدة النزاعات في المنطقة، كذلك تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد والجهود الدولية في احتواء تداعياته، وسبل تعزيز العلاقات بين دول منطقة الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي.// انتهى //22:04ت م0269