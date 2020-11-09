الكويت 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 9 نوفمبر 2020 م واسأعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة الرضوانية بالعاصمة العراقية بغداد وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.وأكد مصدر في وزارة الخارجية تضامن دولة الكويت مع الأشقاء في العراق وتأييدهم في كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم واستقرارهم.كما أعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.// انتهى //22:07ت م0270