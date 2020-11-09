أبيدجان 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 9 نوفمبر 2020 م واسصادق المجلس الدستوري في الكوت ديفوار اليوم على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 31 أكتوبر الماضي وأفضت إلى إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته الحسن واتارا (78 عاماً) لولاية ثالثة.وأعلن رئيس المجلس الدستوري في الكوت ديفوار مامادو كوني في بيان اليوم "انتخاب الحسن واتارا في الجولة الأولى" بنسبة 94.27 في المئة من الأصوات.// انتهى //22:08ت م0273