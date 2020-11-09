الأمم المتحدة 23 ربيع الأول 1422 هـ الموافق 9 نوفمبر 2020 م واسهنّأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته المنتخبه كامالا هاريس، والشعب الأمريكي على الممارسة النشطة للديمقراطية في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.وأكد غوتيريش في بيان صحفي صادر عن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، أن الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة ركن أساسي للتعاون الدولي الضروري للتصدي للتحديات الكبرى التي تواجه العالم.وهنأ رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته المنتخبه كامالا هاريس، مبدياً تطلعه لتوثيق العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة وعملهما معاً من أجل إقامة عالم أكثر أمناً وازدهاراً.// انتهى //22:24ت م0275