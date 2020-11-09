عام / الولايات المتحدة تسجل 105,142 إصابة مؤكدة و 490 حالة وفاة بفيروس كورونا
الاثنين 1442/3/23 هـ الموافق 2020/11/09 م واس
واشنطن 23 ربيع الأول 1422 هـ الموافق 9 نوفمبر 2020 م واس
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 105,142 إصابة مؤكدة و 490 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).
ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 9,913,553 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 237,037 حالة وفاة.
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23:12ت م
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