واشنطن 23 ربيع الأول 1422 هـ الموافق 9 نوفمبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 105,142 إصابة مؤكدة و 490 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 9,913,553 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 237,037 حالة وفاة.// انتهى //23:12ت م0288