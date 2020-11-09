حائل 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، في قصر أجا اليوم، جمع من المسؤولين والمواطنين في جلسة سموه الاثنينية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، ومعالي رئيس جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، ووكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ.ونوه سمو أمير حائل خلال الجلسة بالروابط الوثيقة بين قيادة هذه البلاد وشعبها، معرباً عن فخره بما تحقق من إنجازات للوطن في مختلف المجالات بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والمكانة الدولية الرفيعة التي توجت بترؤس المملكة لقمة مجموعة العشرين.وأشاد الأمير عبدالعزيز بن سعد بما تحقق في المنطقة من مشاريع طبية رائدة على رأسها مستشفى الملك سلمان التخصصي والمستشفيات والمرافق الطبية الأخرى، مثنياً على جهود مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة سابقاً الدكتور حمود الشمري، متطلعاً لتواصل الجهود للدكتور فرحان الشمري مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة حالياًإ ولتجمع حائل الصحي بمتابعة رئيس مجلس تجمع حائل الصحي المهندس عبدالله الرخيص والمدير التنفيذي للتجمع الصحي الدكتور عبدالعزيز الحميضي.وفي ختام الجلسة تسلم سمو أمير المنطقة وسمو نائبه درعين تذكاريين لدعم سموهما المتواصل لتجمع حائل الصحي وللقطاع الصحي ككل، وتطوير الخدمات الطبية بالمنطقة، كما كرم الأمير عبدالعزيز بن سعد الدكتور حمود الشمري نظير جهوده الملموسة خلال فترة عمله.من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي الدكتور عبدالعزيز الحميضي أنه أُجريت ما يزيد عن 2086 عملية جراحية ضمن برنامج الأمير عبدالعزيز بن سعد لعمليات العيون، إضافة إلى عمليات القلب وعمليات استبدال المفاصل والعمليات الجراحية ذات الأولوية، وبرامج إنهاء قوائم الانتظار للعيادات ذات الأولوية للأسنان.// انتهى //23:25ت م0290