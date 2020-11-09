ظهران الجنوب 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسأودعت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة ممثلة بإدارة خدمات الطلاب والطالبات اليوم، أكثر من أربعة ملايين ريال في حسابات الطلاب والطالبات من مستفيدي برامج مؤسسة تكافل.وأوضح مدير التعليم الدكتور حسن العلكمي، أن المكافآت والإعانات المستحقة للطلاب والطالبات، هي لشهري محرم وصفر من العام الحالي 1442، وتشمل مكافآت وإعانات الطلاب والطالباتفي مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، وطلاب وطالبات القرى النائية, موضحاً أنه أُودعت المبالغ في حسابات أولياء الأمور.// انتهى //23:28ت م0294