هروب 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسافتتح محافظ هروب أحمد بن موسى أبو قرن اليوم, برنامجا تدريبيا لمزارعي البن في المحافظة، الذي تنظمه جمعية البر الأهلية بهروب، ضمن مبادرة شركة أرامكو السعودية لزراعة وإنتاج البن في جبال منطقة جازان بالشراكة مع هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية ومركز البحوث والدراسات البيئية بجامعة جازان.وتابع المشاركون عرضًا، عن البرنامج المقام باستراحة البلدية، لتعريف المزارعين بأهمية الطرق الحديثة في زراعة وإنتاج وتسويق البن من خلال التوسع وزيادة الرقعة الزراعية والإسهام في زيادة معدل الحصاد، حيث يشمل البرنامج جميع المحافظات الجبلية التي تشملها المبادرة.وثمن محافظ هروب في كلمته خلال البرنامج، ما تحظى به زراعة البن ويجده المزارعون من اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، مثنيًا على جهود الإدارات الحكومية المشاركة والمتعاونة في نجاح البرنامج التدريبي.وتضمن البرنامج لقاءً مفتوحًا بين محافظ هروب والمزارعين، جرى خلاله تبادل الآراء والمقترحات، حول دعم المزارعين بالسقيا ، وإيجاد موقع مناسب للتسويق والبيع بالتعاون مع البلدية والجمعية التعاونية لمزارعي البن.بعد ذلك بدأت الدورة التدريبية للمزارعين التي شملت عددًا من المحاور حول كيفية تقليم الأشجار وطرق الحفاظ عليها وتنمية الإنتاج وزيادته وطرق الري والزراعة الحديثة والتسويق.// انتهى //23:32ت م0297