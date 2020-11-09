واشنطن 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 9 نوفمبر 2020 م واسبدأت اليوم أعمال الحوار الإستراتيجي الرابع بين الولايات المتحدة ودولة الكويت، حيث أطلقت سلسلة من مجموعات العمل الثنائية بشكل افتراضي بين وفود البلدين.وستنعقد مجموعات العمل الثنائية هذه على مدى الأسبوعين المقبلين حول موضوعات عدة، تشمل السياسية وحقوق الإنسان والتنمية، والتعليم والتعاون العلمي، والأمان، والقنصلية والجمارك وحماية الحدود، إضافةً إلى موضوعات التجارة والاستثمار والدفاع.وسيتوّج الحوار الإستراتيجي باجتماع بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ووزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد بن ناصر المحمد الصباح في 24 نوفمبر في واشنطن العاصمة.// انتهى //23:36ت م0298