الرياض 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسعقدت لجنة التعليم والشباب والرياضة بمجلس التنسيق السعودي- العراقي اجتماعاً عن بُعد اليوم برئاسة معالي وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ، ومعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية العراق الدكتور نبيل كاظم عبدالصاحب.وناقش الاجتماع آليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال التربية والتعليم واستعراض البرنامج التنفيذي لها، ومناقشة آليات تفعيل مذكرة التعاون العلمي والتعليمي الموقعة بين البلدين.واستعرض الجانبان الخطط التنفيذية لمبادرات مجال التعليم (إنشاء مبانٍ تعليمية، منح النخب، الباحثون الزائرون) المقدمة من الجانب السعودي، وآليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الشباب والرياضة، ومثل ذلك وقفا على البرنامج التنفيذي لها، بجانب مناقشة مبادرة إقامة مباراة ودية بين منتخبي البلدين خلال عام 2021م.حضر الاجتماع الوزاري من الجانب السعودي وكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ووكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة عبدالرحمن بن عبدالله السحيباني، ومدير عام التعاون الدولي بوزارة الرياضة محمد بن عبدالله الحميضي.ومن الجانب العراقي رئيس هيئة المستشارين برئاسة الوزراء الدكتور عبدالكريم الفيصل، ووكيل وزارة التعليم للشؤون الإدارية الدكتور حامد خلف أحمد، والوكيل الإداري لوزارة التربية الدكتور فلاح القيسي ، ووكيل وزارة الشباب والرياضة عباس الشمري ، ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي.// انتهى //23:48ت م0299