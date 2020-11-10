القاهرة 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 221 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا في البلاد، بالإضافة إلى 12 حالة وفاة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، بأن 97 متعافيًا من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 100439 حالة.وأشار الدكتور خالد مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مصر حتى اليوم هو 109422 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6380 حالة وفاة.// انتهى //02:00ت م0303