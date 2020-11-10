حائل 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسفعّل أمس فرع وزارة التجارة بمنطقة حائل بالشراكة مع فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة، ضمن الأنشطة المجتمعية حملة "الصلاة نور"، وذلك عبر ملصق يحمل عبارة "الصلاة راحة وفرج وتجارة مع الله"‏ وُزّع على المنشآت ومنافذ البيع التجارية بالمنطقة لوضعه بمكان ‏بارز لعملاء المنشأة.‏وأكد مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة حائل بدر بن حمود الصعيدي، أن الحملة تهدف إلى التوعية بمكانة وأهميّة هذه الشعيرة وفضائلها وأثرها ‏في حياة المسلم ‏والتي تعنى بالركن الثاني من أركان الإسلام، والمنطلقة من اهتمام ولاة أمر هذه البلاد بشعائر الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعنايتهم بالصلاة والدعوة إليها والمحافظة عليها.// انتهى //02:04ت م0304