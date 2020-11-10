جدة 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واستنظّم غرفة جدة بالتعاون مع المركز الوطني للمنشآت العائلية، غداً عبر الاتصال المرئي، جلسة عمل بعنوان "التغيرات الضريبية..المشاكل الأساسية والآثار"، يقدمها ناصر السقا، ومراد شاطر، ومحمود عزوز، وهديل بياري.وتتناول الجلسة مجموعة من المحاور تشمل: التعريف بأهم المستجدات والتطورات ذات العلاقة بالأحكام الانتقالية لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة، وكيفية التعامل مع العقود المبرمة، وكيفية التعامل مع الفواتير الضريبية المصدرة، وكيفية التعامل مع الفواتير التي ُأصدرت.ودعت غرفة جدة رجال وسيدات المال والأعمال للمشاركة في جلسة العمل وإثرائها والتسجيل عبر الرابط: ( bit.ly/3jUcNB0).// انتهى //02:41ت م0306