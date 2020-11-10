صامطة 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسنفذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صامطة ، 35 جولة رقابية صحية على المطاعم والمحال التجارية والأسواق بالمحافظة والقرى التابعة لها، للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والجهات ذات العلاقة.وأسفرت الجولات عن رفع 1506 أطنان من النفايات، وإزالة 2065 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، وأعمال غسل وتعقيم وتطهير لـ 10 مواقع ، وتطهير وتعقيم 985 من الآليات والحاويات ، باستخدام 2400 لتر من المعقمات والمطهرات، إضافة إلى تنفيذ أعمال نظافة عامة بمشاركة 282 فرداً من الطواقم البشرية .ودعت البلدية الجميع، للتعاون بما يضمن الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات، بالإبلاغ عما يلاحظ من مخالفة أو تساهل في تنفيذها بدقة واهتمام، من خلال الاتصال على هاتف البلاغات رقم 940.// انتهى //02:54ت م0307