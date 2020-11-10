واغادوغو 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 9 نوفمبر 2020 م واسلقي أربعة مدنيين على الأقل مصرعهم بهجوم إرهابي شنه مسلحون مجهولون شمال وسط بوركينا فاسو.و نقلت مصادر إعلامية عن مصادر أمنية بوركينية اليوم أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم ليلة أمس في أعقاب هجوم إرهابي في مقاطعة نامينتينجا.وأفاد مسؤول محلي من بلدة كايا عاصمة المنطقة الشمالية الوسطى أن قوات الجيش تصدت للمهاجمين اللذين لاذوا بالفرار بعد أن قتلوا بالرصاص أربعة مدنيين أثناء هروبهم.وأشارت المصادر إلى أن الهجوم جاء بعد 24 ساعة من هجوم آخر على سيارة لنائب في خضم حملة انتخابية أسفر عن مقتل شخص.// انتهى//03:06ت م0308