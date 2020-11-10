أبها 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسبحث أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مع رئيس بلدية محايل سعيد بن علي حافظ ،اليوم ،عددًا من مشروعات بلدية محايل التي تُشرف عليها الأمانة.وأوضحت أمانة عسير أن هذه المشروعات تستهدف رفع مستوى التنظيم والتخطيط للمدينة، كما تعد رافدًا إيجابيًا اقتصاديًا وتنمويًا وسياحيًا، مشيرة إلى أن من أبرز المشروعات المطروحة ،مشروع إكمال طريق الحزام الدائري الغربي وربطه بالشرقي عن طريق جبل المقيصرة، و دراسة فتح طريق وادي "دلوه" وربط طريق "الأحلام" من الشرق بطريق جدة غرباً، إضافةً إلى دراسة فتح طريق الأمير فيصل بن خالد وربط طريق الشعبين بطريق أبها من الغرب إلى الشرق، ودراسة فتح طريق جديد يحمل اسم الحزام الغربي للمدينة يربط جنوب المحافظة بدءًا من حديقة الملك سلمان ومخططات الحيلة بشمال المحافظة على امتداد وادي حلي غربًا، وكذلك من المحاور العملية ما يتعلق بدراسةِ تطوير طريق الملك عبدالعزيز، بجانب تطوير الصناعية القديمة، إضافةً إلى ربط كاميرات المطاعم والبوفيهات بغرفة المراقبة بالبلدية.// انتهى //03:25ت م0310