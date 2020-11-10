رفحاء 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسنفذت جمعية ملاذ الأسرية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية بالشراكة مع مؤسسة الأميرة العنود الخيرية اليوم عبر الاتصال المرئي، دورة علمية بعنوان "منيع الفكري للمربي".وبينت الجمعية أن الدورة اشتملت على العديد من المحاور المختلفة التي تهتم بالطفل والمربي، وأجابت على العديد من التساؤلات، ومنها كيف يغرس ويزرع المربي في ابنه المناعة الفكرية التي تحميه من التطرف.وتأتي هذه الدورة في إطار البرامج والمناشط التي تنفذها جمعية ملاذ الأسرية بالتعاون مع الشركاء عن بعد خلال العام الجاري.// انتهى //04:12ت م0314