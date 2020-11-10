المدينة المنورة 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمنت أمطارا رعدية ونشاطا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظات العلا والمهد وخيبر .وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة السادسة مساء.//انتهى//04:24ت م0315