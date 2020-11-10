عام / "الأرصاد" : أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة
الثلاثاء 1442/3/24 هـ الموافق 2020/11/10 م واس
المدينة المنورة 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمنت أمطارا رعدية ونشاطا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظات العلا والمهد وخيبر .
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة السادسة مساء.
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04:24ت م
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