عام / الصحف السعودية
الثلاثاء 1442/3/24 هـ الموافق 2020/11/10 م واس
الرياض 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين وميركل يبحثان التصدي للتطرف والإرهاب
الملك: حرية التعبير قيمة أخلاقية لا أداة لإشاعة الكراهية
الملك يفصّل سياسة العام من منبر الشورى.. غداً
الشورى ينجز ثلاثة آلاف تقرير أداء ومشروع نظام في أربع سنوات
أمير جازان يستقبل رئيس شركة أرامكو وكبار مديريها
الفيصل يتسلم ملف التوطين ويلتقي رئيس هيئة الطيران ومدير الأحوال
سعود بن نايف: منظومتنا الصحية تشهد تقدماً نوعياً
أمير تبوك يطلع على الخطة التنفيذية لمشروعات الأمانة
أمير نجران يستقبل القادة العسكريين في مجلسه الأسبوعي
فيصل بن مشعل: نحتاج لنشر الوعي المروري
موهبة توقع اتفاقية نوايا مع اليونسيف لدعم التعليم في العالم
افتتاح منفذ جديدة عرعر السعودي العراقي.. قريباً
392 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.. و402 حالة تعافٍ جديدة
وزير البيئة يعلن تأسيس شركة نقل وتقنيات المياه
"مؤتمران طبيان" بالمملكة يناقشان مستجدات مرض "السكري"
حائل: تدشين فعاليات اليوم العالمي للأشعة 2020
الجمهوريون يتخلون عن ترمب.. ويركزون على العمل مع بايدن
ترقب إسرائيلي لسياسات أميركا في الشرق الأوسط
لقاح محتمل لفيروس كورونا يثبت فعاليته بنسبة 90 %
قتلى وجرحى جراء هجوم على برج أمني عراقي.. والمملكة تدين
استمرار القتال على مدينة شوشة الاستراتيجية في قره باغ
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