الرياض 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين وميركل يبحثان التصدي للتطرف والإرهابالملك: حرية التعبير قيمة أخلاقية لا أداة لإشاعة الكراهيةالملك يفصّل سياسة العام من منبر الشورى.. غداًالشورى ينجز ثلاثة آلاف تقرير أداء ومشروع نظام في أربع سنواتأمير جازان يستقبل رئيس شركة أرامكو وكبار مديريهاالفيصل يتسلم ملف التوطين ويلتقي رئيس هيئة الطيران ومدير الأحوالسعود بن نايف: منظومتنا الصحية تشهد تقدماً نوعياًأمير تبوك يطلع على الخطة التنفيذية لمشروعات الأمانةأمير نجران يستقبل القادة العسكريين في مجلسه الأسبوعيفيصل بن مشعل: نحتاج لنشر الوعي المروريموهبة توقع اتفاقية نوايا مع اليونسيف لدعم التعليم في العالمافتتاح منفذ جديدة عرعر السعودي العراقي.. قريباً392 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.. و402 حالة تعافٍ جديدةوزير البيئة يعلن تأسيس شركة نقل وتقنيات المياه"مؤتمران طبيان" بالمملكة يناقشان مستجدات مرض "السكري"حائل: تدشين فعاليات اليوم العالمي للأشعة 2020الجمهوريون يتخلون عن ترمب.. ويركزون على العمل مع بايدنترقب إسرائيلي لسياسات أميركا في الشرق الأوسطلقاح محتمل لفيروس كورونا يثبت فعاليته بنسبة 90 %قتلى وجرحى جراء هجوم على برج أمني عراقي.. والمملكة تديناستمرار القتال على مدينة شوشة الاستراتيجية في قره باغ// يتبع //06:01ت م0003