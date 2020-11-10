وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدوليوقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( قادة التغيير ) : في وقت مبكر جداً من إعلان رؤية 2030، أدرك قادة هذه البلاد أن المستقبل الحقيقي للمملكة لن يتحقق إلا عبر التقدم العلمي والتطور التكنولوجي، وهو ما يستدعي دفع الشباب للتفكير خارج الصندوق، والعمل الجاد على تعزيز الابتكارات والاختراعات، بدلاً من انتظار الوظيفة الحكومية، ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم، والمملكة حريصة على تعزيز الأفكار الإبداعية، ودعم أي جهود تثمر عن اختراعات تنعش الاقتصاد الوطني.وتابعت : وخلال رئاستها الحالية لمجموعة العشرين الاقتصادية، سعت المملكة إلى استثمار الحدث بتخريج جيل من المبتكرين السعوديين، وتوثيق العلاقات في هذا الجانب مع كبرى الدول، وهذا السعي يفسر استضافة الرياض لفعاليات المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل" في نسخته الأولى، ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقام على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، كما يفسر توجيه المقام السامي بإقامة هذا الملتقى كل عامين.وبينت : ويعكس المؤتمر الذي دشنه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، أمير الرياض، حرص المملكة على أن تكون صاحبة الريادة في إطلاق المبادرات النوعية ذات الأولوية التنموية، التي تحقق قيمة مضافة لمستقبل الإنسانية، كما يؤكد حرص القيادة على تمكين الشباب، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في نهضة البلاد، بما يتوصلون إليه من اختراعات وابتكارات، لطالما استحوذ عليها الغرب، وحقق من ورائها سمعة طيبة وثروات طائلة.وأوضحت : ولأن المملكة تعلم أن عملية اكتشاف الموهوبين، هي مهمة تشاركية وتكاملية، بداية من البيت، مروراً بالمدرسة والجامعة، وليس انتهاءً بمؤسسات المجتمع، حرصت على دعم القطاعات الحكومية والخاصة التي تهتم بالموهوبين، والاستثمار فيهم، واستقطابهم، كونهم قادة التغيير وقاطرة التقدم نحو المستقبل، وهذا الدور تقوم به حالياً مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) بكل اقتدار، في ترجمة فعلية وواقعية لمتطلبات المرحلة المقبلة.// يتبع //06:01ت م0004