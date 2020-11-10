طوكيو 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسصعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 37ر268 نقطة أو ما يعادل 08ر1% ليصل إلى 21ر25108 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 10ر28 نقطة، أو67ر1% ، ليصل إلى 00ر1710 نقطة .// انتهى //07:11ت م0010