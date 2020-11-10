اقتصادي / صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
الثلاثاء 1442/3/24 هـ الموافق 2020/11/10 م واس
طوكيو 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس
صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 37ر268 نقطة أو ما يعادل 08ر1% ليصل إلى 21ر25108 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 10ر28 نقطة، أو67ر1% ، ليصل إلى 00ر1710 نقطة .
// انتهى //
07:11ت م
0010