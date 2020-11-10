إسلام آباد 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم، ارتفاع معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في باكستان ضمن الموجة الثانية للجائحة التي بدأت تنتشر بشكل سريع في المدن الباكستانية الرئيسة.واهتمت بتعهد باكستان والصين على مواصلة التعاون لدعم الأمن السلام الإقليمي، وتنفيذ مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني لتحقيق التنمية الاقتصادية في المنطقة.وأشارت إلى دعوة باكستان لأفغانستان للمشاركة في مشروع الممر الاقتصادي كي تحصل على الفائدة الاقتصادية من هذا المشروع الرائد .وأخبرت عن توقع باكستان من الإدارة الأمريكية الجديدة أداء دور جاداً لحل القضية الكشميرية العالقة في جنوب آسيا منذ عقود، وعزمها على مواصلة دعم جهود الولايات المتحدة من أجل السلام والاستقرار في أفغانستان.وتطرقت إلى الجهود التي تبذلها باكستان لتأمين مصادر الطاقة من مختلف المصادر لحل أزمة النقص الذي تواجهه في هذا المجال.وأخبرت عن مقتل ما لا يقل عن 17 من عناصر حركة طالبان جراء غارة نفذتها القوات الدولية في ولاية هرات شمال غرب أفغانستان.وتناقلت إعلان الهند مقتل أربعة جنود وثلاثة مسلحين خلال اشتباكات دموية وقعت في إقليم كشمير.// انتهى //08:50ت م0012