القاهرة 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله رئيس المخابرات البريطانية ريتشارد مور، على ضرورة تكاتف الجميع في مواجهة خطر انتشار الإرهاب والتطرف، وذلك من خلال مقاربة شاملة تتضمن عزل الفكر الأيديولوجي المتطرف.وسلطت الضوء على توجيهات الرئيس المصري للحكومة بتعزيز جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، لما تحققه من مصالح متبادلة في دفع جهود التنمية وحسن إدارة الطاقة الكهربائية.وأشارت إلى تأكيد الهيئة الوطنية للانتخابات، على إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب يوم الأحد المقبل، وأن ما يتم إعلانه باللجان الفرعية أو اللجان العامة مجرد حصر عددي لأصوات الناخبين.وتطرقت الصحف إلى أن الدولار الأمريكي واصل هبوطه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات، أمس، ليحقق أدنى مستوى له في 8 أشهر مسجلا 15.60 جنيه.وتحدثت عن انطلاق أولى جلسات الحوار بين الفرقاء الليبيين أمس بالعاصمة التونسية، للتوصل إلى تفاهمات لإنهاء النزاع هناك والترتيب لوضع مؤسسات الحكم الدائمة .وتناقلت دعوة الأمم المتحدة إلى تسوية النزاع بين الحكومة الإثيوبية وسكان إقليم تيجراي في شمال البلاد وتأكيدها على ضرورة وقف العنف وبدء الحوار لاستعادة السلام في البلاد.ورصدت الصحف مقتل 11 شخصاً بينهم عناصر من قوات الأمن العراقية في هجوم شنته مجموعة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي على موقع عسكري عند المدخل الغربي لبغداد.// انتهى //09:57ت م0017