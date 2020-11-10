الخليل 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، فلسطينيين من محافظة الخليل.وأفادت مصادر أمنية وفلسطينية في الخليل، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد عبد الرجوب من بلدة دورا جنوب محافظة الخليل، ومحمد جواد من بلدة حلحول شمال الخليل .وفي ذات السياق هدمت قوات الاحتلال بركساً قيد الانشاء في منطقة الجلدة، ونصبت حاجزاً عسكرياً على مدخل بلدة ترقوميا .// انتهى //10:05ت م0018