سكاكا 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسقدمت عيادات (تطمن) في الجوف خدماتها لـ 38700 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال 3 عيادات موزعة على مرافق صحية عدة.يشار إلى أن عيادات (تطمن) مخصصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والمتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، أو مقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //10:28ت م0019