تبوك 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي أمس, رؤساء المحاكم والمواطنين , ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.وتناول سموه في بداية الاستقبال العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، منوهاً باللحمة الوطنية الصادقة في ظل القيادة الرشيدة - أيدها الله -.بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.// انتهى //10:45ت م0021