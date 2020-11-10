الرياض 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسأصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت على بعض مناطق المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية, حسب التقارير الواردة من محطات الأرصاد المناخية التابعة للوزارة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.وفيما يلي بيان بكميات الأمطار في بعض المناطق:منطقة الرياض:الخرج 0.20منطقة المدينة المنورة:الحناكية 0.40العلا 18.00ثرب / المهد 3.80المدينة 0.20النخيل / الحناكية 2.80ينبع النخل 1.20أبيار الماشي / المدينة 0.40حي الخالدية / المدينة 0.40منطقة القصيم :البتراء / النبهانية 0.10شري / بريدة 0.10الفوارة / بريدة 0.20عقلة الصقور 2.50منطقة عسير :الغايل / ظهران الجنوب 0.40طبب / أبها 4.00منطقة تبوك :المنجور / الوجه 1.00خرباء / الوجه 7.40تيماء 4.40منطقة حائل :الكهفة / الشنان 0.10المستجدة / الغزالة 0.20الحائط / الغزالة 7.20عقدة/ حائل 0.50منطقة الباحة :وادي دوقة / قلوة 3.40الباحة 15.00.// انتهى //10:51ت م0022