القاهرة 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسارتفع معدل التضخم بمصر خلال شهر أكتوبر الماضي نحو 2.3 % ليسجل 109.9 نقاط مقابل 107.5 نقاط خلال شهر سبتمبر السابق .وأوضح الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء في بيانه اليوم ، أن معدل التضخم على أساس سنوي سجل 4.5 % مقارنة بشهر أكتوبر من عام 2019 ، مشيرا إلى أن معدل التضخم في الحضر ارتفع خلال الشهر الماضي نحو 1.8% مقارنة بشهر سبتمبر السابق ، ليسجل 110.2 نقطة، وعلى أساس سنوي بلغ معدل التضخم 4.5% مقارنة بشهر أكتوبر من عام 2019.// انتهى //11:46ت م0039