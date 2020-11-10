تونس 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، على تأكيد الرئيس التونسي قيس سعيَد أنه سيوفر كل الإمكانيات للخروج بدستور مؤقت لليبيا، جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح أعمال الحوار السياسي الليبي، برعاية الأمم المتحدة في العاصمة التونسية أمس.وأشارت إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في تونس حيث بلغ عدد المصابين 71 ألفًا و 569 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات ألف و 920 حالة وفاة.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، مشيرةً إلى إدانة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منازل ومنشآت فلسطينية، وهو ما تسبب في تشريد عشرات السكان من بيوتهم.وتناولت دعوة الأمم المتحدة إلى تسوية النزاع بين الحكومة الإثيوبية وسكان إقليم تيجراي في شمال البلاد وتأكيدها على ضرورة وقف العنف وبدء الحوار لاستعادة السلام في البلاد.// انتهى //11:46ت م0040