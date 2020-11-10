الأحساء 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسأعلنت الكلية التقنية في محافظة الأحساء فتح باب القبول والتسجيل في برنامج البكالوريوس التطبيقي المسائي لخريجي الدبلوم؛ للفصل التدريبي الثاني ، ويستمر حتى يوم الثلاثاء 2 / 4 / 1442هـ، وذلك إلكترونياً عبر "قبولي" بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.وأبان عميد الكلية سعد اليمني، أن التخصصات المتاحة في البرنامج تشمل الإدارة العامة، والمحاسبة، ودعم أنظمة الشبكات، والأمن السيبراني.// انتهى //11:56ت م0044