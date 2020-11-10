الرياض 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسنفذت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عددًا من الجولات التفتيشية على فروع مقدمي الخدمات البريدية اللوجستية؛ للتحقق من مستوى الالتزام بأنظمة الهيئة وقرارتها.وأسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط عدد من المخالفات لوثيقة قواعد حماية المستفيدين من بينها فرض رسوم لم يتم الإفصاح عنها مسبقًا في العقود، وعدم المحافظة على محتوى المواد البريدية، وقامت باتخاذ الإجراءات النظامية تجاه الشركات المخالفة.وأكدت الهيئة على مقدمي خدمات البريد اللوجستية على ضرورة الالتزام ببنود وثيقة قواعد حماية مستفيدي خدمات البريد، مشيرةً إلى عملها على تعزيز آليات حماية المستفيدين عبر عدد من الآليات من بينها تنفيذ جولات تفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وتطبيق أنظمة الهيئة وقرارتها في فروع ومراكز مقدمي الخدمات البريدية اللوجستية، بالإضافة إلى استقبال شكاوى مستفيدي الخدمات البريدية اللوجستية عبر موقع الهيئة الإلكتروني: https://www.citc.gov.sa أو الاتصال على الرقم: 19966 .// انتهى //11:59ت م0046