الباحة 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسافتتح وكيل إمارة منطقة الباحة أحمد بن صالح السياري أمس, المرسم الحر الجديد بجمعية الثقافة والفنون بالمنطقة ،ومعرض الفنون البصرية المصاحب بعنوان "الباحة معشوقة الغيم".وأفاد مدير الجمعية بالباحة علي بن خميس البيضاني أن المرسم سيكون متاحاً أمام المحترفين والهواة بعد أعيد تأهليه وتوفير جميع المواد والأدوات اللازمة بإشراف من لجنة الفنون التشكيلية والخط العربي بالجمعية.وأشار إلى أن الجمعية لديها قائمة من البرامج والمبادرات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة, بهدف دعم وصقل المواهب .// انتهى //12:06ت م0047