الرباط 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واستناقلت الصحف المغربية الصادرة اليوم تأكيد المغرب وفرنسا على أهمية الشراكة الاستثنائية التي تجمع البلدين، وعلى تقارب وجهات نظرهما بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وذلك بمناسبة الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أمس للرباط.واهتمت الصحف باحتضان تونس لاجتماع الحوار السياسي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، بمشاركة 75 شخصية ليبية، بهدف التوصل إلى توافقات حول خريطة طريق وانتخابات تنهي نحو عشر سنوات من حالة الفوضى .وتناولت صحف المغرب الوضع في إقليم ناغورنو كاراباخ الذي يشهد معارك ضارية بين القوات الأذربيجانية والقوات الأرمينية .// انتهى //12:17ت م0048