عام / سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه يعزيان أسرة الغالب
الثلاثاء 1442/3/24 هـ الموافق 2020/11/10 م واس
حائل 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس
قدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة, عزاءهما ومواساتهما لأسرة الغالب في وفاة فقيدتهم والدة نواف بن عبدالله الغالب - رحمها الله -, سائلين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي لسموهما اليوم بابن الفقيدة نواف بن عبدالله الغالب.
من جانبه أعرب الغالب عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على مواساتهما لأسرة الغالب في هذا المصاب, سائلاً الله العلي القدير أن يكتب لسموهما الأجر والثواب .
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12:22ت م
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