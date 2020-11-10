حائل 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس ‏قدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير ‏منطقة حائل وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن ‏عبدالعزيز نائب أمير المنطقة, عزاءهما ومواساتهما لأسرة الغالب في ‏وفاة فقيدتهم والدة نواف بن عبدالله الغالب - رحمها الله -, سائلين ‏الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهمهم ‏الصبر والسلوان.‏ جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي لسموهما اليوم بابن الفقيدة نواف بن ‏عبدالله الغالب.‏ من جانبه أعرب الغالب عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة حائل وسمو ‏نائبه على مواساتهما لأسرة الغالب في هذا المصاب, سائلاً الله العلي ‏القدير أن يكتب لسموهما الأجر والثواب .‏ ‏// انتهـى // ‏12:22ت م0052