الرياض 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسأسفرت جولات رقابية نفذها فريق رقابي يمثل وزارة التجارة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية و الجمارك السعودية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، مؤخراً، على 96 مصنعاً للعزل الحراري في تسعة مناطق بالمملكة عن ضبط وحجز 292961 منتجاً مخالفاً، كما أحالت 7520 منتجاً لإعادة التدوير.وهدفت الجولات إلى التأكد من التزام المصانع بالمواصفات والمقاييس المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات العزل الحراري// انتهى //12:23ت م0053