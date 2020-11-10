الرباط 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسبحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" الدكتور سالم بن محمد المالك اليوم مع سفير سويسرا المعتمد لدى المملكة المغربية غيوم شورر، سبل تطوير التعاون وعلاقات الشراكة بينهما، في مجالات التربية والعلوم والثقافة.واستعرض الدكتور المالك رؤية الإيسيسكو وإستراتيجية عملها الجديدة، التي تتبنى نهج الانفتاح على الجميع لخدمة مواطني الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة حول العالم، مشيرا إلى أن المنظمة وضعت ميثاقا جديدا للدول المراقبة، يمكنها من المشاركة في جميع اللقاءات والنشاطات والبرامج التي تنفذها، داعيا سويسرا إلى الانضمام للإيسيسكو بصفة مراقب.من جانبه ثمن السفير السويسري ما تقوم به الإيسيسكو من عمل متميز في مجالات التربية والعلوم والثقافة، مؤكدا حرص بلاده على التعاون معها في هذه المجالات، وأنه سيخاطب الجهات المختصة في سويسرا بشأن دراسة انضمامها إلى عضوية الإيسيسكو بصفة مراقب.// انتهى //13:05ت م0067