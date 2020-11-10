مسقط 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 118884 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1316 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 109330 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 92 %.وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 28 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 317 وفي العناية المركزة 135 منوماً .// انتهى //13:12ت م0070