الكويت 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 11ر41 نقطة ليبلغ مستوى 51ر5605 نقطة بنسبة صعود بلغت 74ر0 %.وتم تداول كمية أسهم بلغت 06ر275 مليون سهم تمت عبر 15718 صفقة نقدية بقيمة 04ر76 مليون دينار كويتي .وارتفع مؤشر السوق الرئيس 9ر10 نقاط ليبلغ مستوى 81ر4357 نقطة بنسبة صعود بلغت 25ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر131 مليون سهم تمت عبر 4994 صفقة نقدية بقيمة 12ر11 مليون دينار .كما ارتفع مؤشر السوق الأول 7ر55 نقطة ليبلغ مستوى 74ر6232 نقطة بنسبة صعود بلغت 9ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 7ر143 مليون سهم تمت عبر 10724 صفقة بقيمة 9ر64 مليون دينار .// انتهى //13:19ت م0072