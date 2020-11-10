اقتصادي / بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام
الثلاثاء 1442/3/24 هـ الموافق 2020/11/10 م واس
الكويت 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 11ر41 نقطة ليبلغ مستوى 51ر5605 نقطة بنسبة صعود بلغت 74ر0 %.
وتم تداول كمية أسهم بلغت 06ر275 مليون سهم تمت عبر 15718 صفقة نقدية بقيمة 04ر76 مليون دينار كويتي .
وارتفع مؤشر السوق الرئيس 9ر10 نقاط ليبلغ مستوى 81ر4357 نقطة بنسبة صعود بلغت 25ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر131 مليون سهم تمت عبر 4994 صفقة نقدية بقيمة 12ر11 مليون دينار .
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 7ر55 نقطة ليبلغ مستوى 74ر6232 نقطة بنسبة صعود بلغت 9ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 7ر143 مليون سهم تمت عبر 10724 صفقة بقيمة 9ر64 مليون دينار .
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