هلسنكي 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس‏‎ التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية لجمهورية فنلندا، اليوم، معالي وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية فيلي سكيناري.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم تطلعات ورؤى الشعبين والبلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر في الموضوعات التي تخدم المصالح الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //13:26ت م0074