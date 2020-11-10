نجران 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واستنفذ جمعية التنمية الأسرية بنجران "سعداء" غداً، برنامجاً تدريبياً مجتمعياً تحت شعار "الحصانة الأسرية"، بهدف رفع المهارات والقدرات الخاصة للفرد والأسرة وتنمية المجتمع وتحصينه.ويشتمل البرنامج الذي يستمر مدة شهر، على عددٍ من الدورات في الأمن الفكري، والأساليب النفسية لتحقيقه، والعنف الأسري، ومربع الحصانة الأسرية، والوقاية من السمنة، وحماية الأبناء من المخدرات، وخطر يهدد فتياتنا، والأمن السيبراني.ودعت الجمعية الراغبين من أفراد المجتمع والمهتمين إلى التسجيل في البرنامج عبر الرابط المخصص على موقع الجمعية، مشيرة إلى تقديم شهادات حضور معتمدة للمشاركين.// انتهى //13:42ت م0077