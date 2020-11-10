المدينة المنورة 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسأصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قراراً بإنشاء 12 أكاديمية تدريبية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.وبينت الرئاسة أن هذه الأكاديميات هي: أكاديمية اللغة العربية , وأكاديمية اللغات والترجمة , وأكاديمية التقنية والتحول الرقمي وأكاديمية الأمن السيبراني , وأكاديمية البيانات والذكاء الاصطناعي وأكاديمية القرآن الكريم والسنة والسيرة النبوية, وأكاديمية إدارة الحشود, وأكاديمية السلامة وصحة البيئة , وأكاديمية الإعلام والاتصال , والأكاديمية الفنية والمهنية, وأكاديمية الملكية الفكرية,وأكاديمية المعارض والمتاحف.// انتهى //13:49ت م0080